„Valóra vált álom lenne!” – frankfurti születésű honfitársa előzheti be Lisztes Krisztiánt

A frankfurti alakulatban ott van azonban egy másik magyar utánpótlás-válogatott tehetség, akiről kevesebb szó esik, holott elképzelhető, hogy hamarabb debütálhat a nagycsapatban, mint Lisztes.

A már a német nagyvárosban született, a frankfurti ranglétrát végigjáró Fenyő Noahról van szó, aki a klubhonlapnak adott friss interjújában nem is tagadta, hogy nagyon szeretne már pályára lépni a Bundesligában – s úgy érzi, nincs is már távol a nagy pillanat.

A 19 éves magyar ígéret a beszélgetés során elárulta, korábban több poszton is kipróbálták – szélsőként, csatárként, irányítóként, de még középső védőként is –, ám végül a középpályán találta meg magát igazán. A fiatal kora ellenére stabil U21-es játékos a tavaly nyári előszezont már a felnőttekkel csinálta végig, s a mostani idényben is többször ott ülhetett a nagycsapat kispadján. Bár pályára még nem került, ez csak tovább motiválja, s reméli, hamarosan eljön a nagy pillanat.

Hogy őszinte legyek, már sokat gondolkodtam rajta, és nagyon remélem, hogy valamikor megkapom ezt a lehetőséget. Ha eljön az idő, természetesen egy hazai bemutatkozás lenne a legszebb, egy valóra vált álom!”

– mondta Fenyő Noah, akire nem mellesleg a jelenleg a Bundesliga harmadik helyén álló, idén Európa-liga-negyeddöntőig jutó Eintrachtnál büszkén a frankfurti utánpótlásképzés mintapéldájaként hivatkoznak.