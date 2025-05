Ilyesmi a jelenkori Ferencvárossal nemigen fordult elő – ebben Éger és Sowunmi is egyetért

„Ezek a pályán belüli-kívüli odamondogatások is jól mutatják, mennyire kiélezett, szoros összecsapásokat vív egymással ez a két, teljesen más felfogású egyesület – és pont ezt várom a szerdai kupadöntőn is – mondta a paksiak legendája, a korábbi válogatott hátvéd, Éger László. – Önmagában az is óriási fegyvertény, hogy egy Ferencvárost egy idényen belül kétszer le tudtunk győzni, és most hétvégén is egy abszolút ki-ki meccset játszottunk vele – az meg a hab a tortán, hogy előtte, a tavalyi kupadöntőben is mi nyertünk. De ettől még egy Fradi mindig Fradi! Egyértelmű, hogy ők az esélyesek most is, ettől függetlenül ugyanúgy szeretnénk meglepetést szerezni.

Igazából akkora különbség van a két klub között pénzügyileg, mindenhogyan, hogy azt nem egyszerű a pályán áthidalni, de mi lelkesedéssel, csapatjátékkal és egy nagyon jó öltözővel tudunk kompenzálni.”