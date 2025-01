Nyitókép: FTC/Facebook Micheller Szilvia

Az év utolsó napján derült ki - ahogy azt a Mandiner is megírta -, hogy Pascal Jansen vezetőedző távozik a Ferencváros labdarúgócsapatától. Újévi értékelőjében Kubatov Gábor, az FTC elnöke elárulta, nem szívesen engedték el a holland szakembert, de 500 millió forintot kaptak a City Football Grouphoz tartózó New York City FC-től, s ez – magyar viszonylatban – akkora összeg, amire nem mondhattak nemet. Így most a télen megint egy „felsőpolcos edzőt” – ahogy korábban Kubatov fogalmazott – kell keresnie a Fradinak.