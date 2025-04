Tragédia: hiába törték rá az ajtót, már késő volt – elhunyt az élvonalbeli csapat 38 éves gyúrója

Szegény kiscsapatot az ág is húzza: nem elég, hogy a Lecce elmúlt 10 bajnokijából egyetlenegyet sem tudott megnyerni az olasz élvonalbeli Serie A-ban, s ezzel öles léptekkel száguld a kiesés felé, mindennek a tetejébe most egy nehezen feldolgozható személyes tragédiával is meg kell küzdeniük a játékosoknak és a stáb tagjainak.

A lecceiek már soron következő mérkőzésük, az Atalanta elleni idegenbeli bajnoki helyszínén kapták a szörnyű hírt, hogy általános közszeretetnek örvendő gyúrójuk és csontkovácsuk, Graziano Fiorita a szállodai szobájában elhunyt.

Valószínűleg álmában érte a halál: miután csütörtök reggel sokadszori hívásra sem reagált, a szálloda személyzete rátörte az ajtót, ám a kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A La Gazzetta dello Sport emlékező írása kiemeli, a közkedvelt és roppant elhivatott Fiorita teljes életét a klubnak szentelte, családi örökséget vitt tovább édesapja, a Leccénél korábban szintén masszőrként dolgozó Fernando után. Hozzáteszik, a több mint húsz éve a klubot szolgáló 47 éves szakembert mindenki szerette szakértelme és elkötelezettsége miatt, gyakorlatilag testvéri kapcsolatot ápolt játékosokkal és stábtagokkal egyaránt.

A sokkoló hír után a lecceiek azonnal kérvényezték az Atalanta elleni kulcsfontosságú bajnokijuk elhalasztását, ezt meg is kapták, így vasárnap 20.45-re került át a mérkőzés időpontja – ekkor a bennmaradás mellett minden bizonnyal Fioritáért is egy emberként harcolnak majd.