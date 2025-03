Robbie Keane nem felejt: megható találkozásról számolt be a néhai magyar válogatott játékos édesanyja

Produkál még néha szép történeteket az élet és a sport. Fülöp Márton édesanyja közösségi oldalán számolt be a megható történetről: egy budapesti étteremben találkoztak a jelenleg az FTC-t irányító Robbie Keane-nel, az ír legendának pedig megmutatták néhai fiuk fotóját. A 44 éves szakember korábban a Tottenham Hotspurnél volt klubtársa a válogatott egykori hálóőrének: a lassan tíz éve, 2015 őszén súlyos betegség következtében elhunyt korábbi közönségkedvenc kapus még angliai karrierje legelején, 2004 és 2007 között volt a Spurs keretének tagja. Bár az első csapatban nem lépett pályára, Keane természetesen így is felismerte, s egy közös kép erejéig is összeállt Fülöp Márton édesapjával, így állítva emléket a tragikusan fiatalon elhunyt kiválóságnak.

(Nyitókép: Daniel Leal/AFP)