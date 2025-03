Kiénekli-e a sajtot az erdélyiek szájából az egyetlen anyaországi csapat – s mi lesz a bulizó bírókkal?

Kedd este elrajtolnak a magyar-romániai közös jégkorong-bajnokság, az Erste Liga négy nyert meccsig tartó elődöntős párharcai. Az elmúlt évek erdélyi dominanciáját látva már nem is annyira meglepő, hogy a legjobb négy közé idén is csupán egyetlen anyaországi együttes jutott be a három határon túli mellett – más kérdés, a Budapest Jégkorong Akadémiának (BJA) így is jó esélye van a trónfosztásra. Tavaly a Corona Brassó klubtörténeti bajnoki címet ünnepelhetett, előtte a Gyergyói HK tette meg ugyanezt, azt megelőzően pedig a Csíkszeredai Sportklub tudott duplázni.

Az idénre korábbi és jelenlegi magyar válogatott klasszisokkal (pl. Sofron István, Nagy Gergő) is felturbózott BJA az alapszakaszt és az OB1-et már behúzta, és becsületére legyen szólva, mindössze négy légióssal kiegészítve célozza meg az Erste Liga-bajnoki címet.

Ez a szám a többi csapatnál lényegesen magasabb; igaz, nekik a párhuzamosan futó román bajnokság miatt is szükségük van a bő keretekre. Az alapszakaszgyőztes budapestieknek a 6. kiemelt Csíkszereda testén át vezetne az út a fináléba, míg a másik ágon erdélyi elődöntőt rendeznek a címvédő Brassó és a bajnoki címre ugyancsak esélyes Gyergyó között. Utóbbi csapathoz kapcsolódó kis színes: a honi jégkorongos berkeken belül nagyot futott a sztori, miszerint a gyergyószentmiklósiak DVTK elleni győztes negyeddöntője után a mérkőzés játékvezetői az ünneplő székely szurkolókkal közösen eresztették ki a gőzt némi szíverősítő segítségével, erről pechjükre fotó- és videófelvételek is készültek, ami érthető módon nem mindenkinek nyerte el a tetszését maradéktalanul.