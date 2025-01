Szürreális: fél órával az Európa Liga-meccs előtt jelentették be, hogy távozik az NB I-es klubtól a sikeredző!

„A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club elnökeként szeretnék megosztani Önökkel egy klubunkat érintő fontos változást: Gyurka János, aki hosszú ideje irányította felnőtt csapatunkat vezetőedzőként, az elmúlt napokban közös megegyezéssel távozott pozíciójából.

Ugyanakkor lehetetlen lenne szavakba önteni azt a sok jót, amit János, Gyuresz hozzátett a mosonmagyaróvári kézilabdához. Vezetésével a klub fennállásának eddigi legnagyobb sikereit érte el, amikor többször is harmadik helyezést ért el a magyar bajnokságban, valamint kijutott nemzetközi porondra is, és egészen az EHF Európa Liga negyeddöntőjéig menetelt. Ez az eredmény óriási lépés volt mind a csapat, mind pedig Mosonmagyaróvár sportéletében. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg szép és boldog pillanatot hozott játékosaink és szurkolóink emlékeibe.

A történtek után Gyurka János vezetőedző már nem látta a kiutat... Fotó: mkcse.hu

Gyurka János a mindennapokban is hihetetlen lelkesedést és kitartást mutatott, példaértékű módon összetartotta a játékosokat. Végig rendületlenül hitt abban, hogy Mosonmagyaróváron fel lehet építeni egy erős, összetartó és versenyképes kézilabdacsapatot. A munka gyümölcse beérett, ezt igazolják az elért eredmények, amelyekre ma is büszkék lehetünk. A klub nevében ezúton szeretném megköszönni Gyuresznek az elhivatottságát, a csapatért hozott áldozatokat és azt a példamutató emberi hozzáállást, mellyel mindig erőt adott a legnehezebb pillanatokban is. Hálásak vagyunk minden egyes edzésért, meccsért, és természetesen a csapattal átélt közös sikerekért, valamint tanulságokért is. Mindannyian rengeteget tanultunk tőle szakmailag és emberileg egyaránt. Kívánom, hogy pályafutásának további állomásain is érje el a maga által kitűzött célokat, és találja meg azt az örömöt, amit nálunk is láthatóan nap mint nap átadott a játékosoknak. Reméljük, hogy útjaink a jövőben újra keresztezik egymást, hiszen a közös múlt, a megbecsülés és a barátság minden körülmények között megmarad. Köszönjük megértésüket és további támogatásukat, kedves szurkolóink! Azon dolgozunk, hogy a mosonmagyaróvári kézilabda fejlődése töretlen maradjon, és a jövőben is büszkévé tehessük Önöket!”