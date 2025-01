Nem semmi: eddig az NB I-ben focizott, ezután a Barcelona és a Real Madrid ellen játszhat a magyar középpályás

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: nagyot fordult a világ Nikitscher Tamással. A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Kecskeméti TE középpályása tavaly berobbant Marco Rossi válogatottjába, amelyben megbízható teljesítménnyel rukkolt elő, és ez megdobta a piaci értékét, illetve az iránta való érdeklődést is. Németországból például két korábbi Bundesliga-csapat is szívesen látná a keretében: a Hannover és a Hertha BSC, utóbbi ráadásul Dárdai Pált is bevetné annak érdekében, hogy megállapodjon a 25 éves futballistával.

Nikitscher játékjogát 900 ezer euróra (374,09 millió forint) becsüli a mértékadó Transfermarkt, amely a Ferencváros és az egyaránt angol másodosztályú Coventry City és Norwich City érdeklődéséről is tud.

A Nemzeti Sport értesülései szerint a hannoveriek ajánlatát elutasították a kecskemétiek, ám azóta Spanyolországból is érkezett egy: a La Liga utolsó, 20. helyén álló Real Valladolid is szeretné a hatszoros magyar válogatott labdarúgót, és az egyeztetések is megkezdődtek már.

A spanyol gárdának szüksége is van az erősítésre, mert nemcsak a bajnokságban gyengélkedik, de már a Király-Kupa idei küzdelmeitől is elbúcsúzott, miután 3–2-re kikapott harmadosztályú ellenfelétől. A La Ligában 18 forduló alatt 12 pontot gyűjtött, a három-három győzelme és döntetlenje mellett 12 veresége van.

A 25 tagú játékoskerettel rendelkező Real Valladolidnak

jelenleg 14 külföldi labdarúgója van,

közülük hatan válogatottak,

az állomány átlagéletkora pedig 26,7 év.

A csapat összértéke 42,10 millió euró (17,50 milliárd forint).

Klubváltása esetén Nikitscher Tamás akár már január 25-én farkasszemet nézhet a Real Madrid sztárjaival, de futballozhat a másik gigász, a Barcelona világklasszisai ellen április 5-én.

Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto / NurPhoto via AFP