„Nem akarok tiszteletlen lenni” – a magyarok ellenfelét kritizálta az egyik legismertebb szakíró

Akárhogy is történt, az élcelődések nélkül is fájó, sokáig kísértő vereséget szenvedett Magyarország, amely bár sorozatban harmadszor jutott be a legjobb 8 közé, 2013 óta az ötödik negyeddöntőjét bukta el. Elődöntőbe legutóbb 1997-ben került...

Horvátország viszont folytathatja a szereplését az ellen a Franciaország ellen, amely – szintén drámai meccsen – 34-33-ra legyűrte Egyiptomot.

„Franciaország 10 góllal meg fogja verni Horvátországot” – szúrt oda egy kommentelő.

Ez már legyen a horvátok dolga, a mieinknek elég lesz valahogy kiheverni a történteket.