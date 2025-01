„Kós olyan srác, akit egy vele egyidős, ráadásul szintén élsportoló, olykor Hubival egy medencében tempózó fiúgyermekkel rendelkező édesapa álmaiban elképzel a fiának. Szerény, okosan beszél, udvarias, és képes volt Texasból hazabumlizni 36 órára, kikönyörögve a röpke kimenőt edzőjétől, Bob Bowmantől. Csak azért, hogy megtisztelje jelenlétével a gálát és a többi sportembert. Az Operából gyakorlatilag egyenesen hajott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, hajnali hatkor már indult vissza a gépe Dallasba. De a Márton ikrek is hazajöttek Madridból, nekik sem esett le a karikagyűrű (bár még nincs...) az ujjukról. Csak Milák nem tudott átugrani át a város egyik kerületéből a másikba.

Pedig – mivel Budapesten semmi sem marad titokban – még hétfő délelőtt is minden követ megmozgattak, hogy rávegyék Morci urat (bizonyos körökben így becézik a nem éppen simulékony modorú kétszeres olimpiai bajnokot) a részvételről a gálán. Hiszen délelőtt még azt is hihette, hogy ő nyerte a szavazást. De nem. Hiába dobta be magát Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke, Gyulay Zsolt MOB-elnök, Szabó László, a gála remekül teljesítő kreatív producere, sőt, még az úszó legfőbb mentora, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár is, Milák hajthatatlan maradt. Hogy miért? Csak...

Kósnak nem derogált hazarepülni Texasból, Mártonéknak Madridból, Ian Thorpe vállalta a vég nélküli repülőutat Ausztráliából. Miláknak snassz volt átautózni a szomszédos kerületből. Lelke rajta.

Úgy hírlik, létezik egy 40-45 perces videófelvétel, amelyen Milák beszél. A felvételt Tihany Viktor, Schmidt Ádám sajtósa készítette. Az anyag hónapok óta, egyesek szerint már szeptember óta, az M4 Sport birtokában van. De nem adják le, és most már vélhetően nem is fogják leadni. Ha sohasem kerül műsorba, ez körülbelül akkora rejtély marad, mint a Voynich-kézirat, a Gyatlov-misztérium, vagy hogy ki volt a Zodiac Killer. Esetleg Hasfelmetsző Jack. Vajon mit mondhatott Milák ezen a rejtélyes videón, ami nem is klasszikus interjú, hanem egy monológ, ugyanis senki sem kérdez bele a zseni beszédfolyamába? Meglehet, sohasem tudjuk meg.