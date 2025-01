Alig kezdődött el a felkészülés, máris mentőt kellett hívni az egyik játékoshoz

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szombathelyi szurkolók összefogásának hála megmenekült az összeomlástól a Szombathelyi Haladás. Még mindig nagy a baj a városban, de az év végi „csődöt” sikerült elkerülni – többek között a magyar válogatott középpályásának, Schäfer Andrásnak is köszönhetően. A vasiak olyannyira hálásak a labdarúgócsapat megmentéséért, hogy egy szektort is elneveznének az Union Berlin játékosáról, akivel a város vezetése már arról is egyeztetett, hogy tulajdonrészt vásároljon az önkormányzat többségi tulajdonában lévő cégben.