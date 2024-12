Már a következő El Clasicón összecsaphat egymással Szoboszlai Dominik és Gyökeres Viktor!

Szinte ezzel párhuzamosan az is nyilvánosságra került: a madridiak ősi riválisa, az FC Barcelona az európai topfutball másik aktuális magyar sztárját, Gyökeres Viktort szemelte ki magának! A magyar édesapától és svéd édesanyától származó támadó bombaformában játszik ebben a szezonban.

A Sporting Lisszabon színeiben 22 tétmérkőzésen 24-szer (!) volt eddig eredményes (toronymagasan vezeti a portugál bajnokság góllövőlistáját), míg a svéd válogatottban eddig 26 alkalommal lépett pályára, és 15-ször szomorította az ellenfél védőinek életét.

Gyökeres az utóbbi két évben kiemelkedő formában játszik, de a 2024/25-ös szezonban tovább döntögeti saját rekordjait.

Nem véletlen, hogy európai sztárklubok is felfigyeltek rá, többek között az FC Barcelona, amely nem titkoltan a 36 éves Robert Lewandowski majdani utódjának szemelte ki a még mindig csak 26 éves svéd-magyar tehetséget.

A Transfermarkt által 70 millió euróra taksált támadóért a hírek szerint a Sporting minimum 100 milliót kér, de lehet, hogy ez az összeg a téli átigazolási szezon hajrájára 120 millióig is felkúszhat, ami azért sem lenne meglepő, hiszen az angol The Sun szerint a futballistáért sorban áll a Manchester City, az Arsenal, a Chelsea és Szoboszlai jelenlegi klubja, a Liverpool is.

Különös védjegy: Gyökeres Viktor „kannibál” gólöröme Hannibal Lectert idézi Fotó: AFP/Virginie Lefour

Mindenesetre

ha összejön a dupla üzlet (azaz Szoboszlait a Real Madrid, Gyökerest pedig az FC Barcelona szerződteti), akkor akár az is előfordulhat, hogy már a következő El Clasicón összecsap egymással két magyar futballista!

A bárányok hallgatnak Gyökeres Viktor egyik névjegye a nem mindennapi gólöröme: valamennyi találata után a filmklasszikus hősét, Hannibal Lectert utánozza. Tíz ujjával eltakarja a száját, ezzel jelezve, hogy „megeszi”, majd szétzúzza az ellenfél védelmét.

Nyitókép: Gyökeres a svéd válogatottban is megállíthatatlan – Fotó: MTI/EPA Claudio Bresciani