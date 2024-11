Történelmi tettre készül a transznemű versenyző a dartsvilágbajnokságon!

Nyitókép, fotó: Getty Images

Miután a holland Noa-Lynn van Leuven megnyerte a 24 állomásból álló Women Series sorozatot, kvalifikálta magát a 2025-ös PDC-világbajnokságra.

A női mezőnyben induló transznemű versenyző indulását még honfitársai között sem fogadta teljes egyetértés,

korábban Anca Zijlstra jelezte közösségi oldalán, hogy nem kíván a holland válogatott tagja lenni, mivel szégyelli magát, hogy egy biológiailag férfi lép a tábla elé a nők között. „Megpróbáltam elfogadni ezt, de képtelen vagyok rá. Hiszek abban, hogy a sportban mindenkinek egyenlő és tisztességes feltételekkel kell versenyeznie”. Hasonló álláspontot képvisel az ugyancsak holland Aileen de Graaf is, aki még az év elején jelentette be, hogy addig nem szerepel a válogatottban, amíg Van Leuven a nők között áll rajthoz. „Eljön az a pont, amikor döntést kell hoznod, ha valami szembemegy az érzéseiddel, és azt kell tenned, amit helyesnek tartasz...”

Fentiektől függetlenül a 28 éves transznemű klasszis természetesen rajthoz áll és történelmet írna a 2025 elején megrendezett PDC-világbajnokság női mezőnyében. Ebben megerősítette őt Matt Porter, a PDC vezérigazgatója is aki kiállt Van Leuven mellett, és egyértelműen támogatásáról biztosította őt, annak ellenére, hogy a holland klasszis a férfiak mezőnyében is rendszeresen rajthoz áll és versenyeket nyer. De vajon mi a véleménye Noa-Lynn van Leuvennek a személyét ért támadásokról? Röviden csak ennyit nyilatkozott: „Mivel ezek a megnyilvánulások már korábban is nagyon sok energiámat emésztettek fel, nem is akarok mélyebben belemenni a történésekbe.