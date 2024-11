„Legalább a fele nem igaz!” – nem biztos, hogy edzősködne tovább a sztárkluboknál is megfordult magyar

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

***

A korábban a PSG, a Chelsea és a Bayern München pályaedzői posztját is betöltő Lőw Zsolt is meghívott vendég volt egy budapesti sportkonferencián. Kiderült, hogy a 45 éves szakember több eseményre is hivatalos hazánkban ezekben a napokban.

„Mindig örülök, amikor Magyarországon járok, hiszen rengeteg a barát és az ismerős. Igazából a Puskás Ferenc Múzeum megnyitójára érkeztem haza, hatalmas élmény volt. A Sport Fórum Hungary-n ez az első alkalom, hogy meghívott vendég vagyok, örömömre szolgált, hogy amikor beléptem, egyből 10-20 ismerős arcot láttam” – nyilatkozta az M1-nek a tréner, aki a „tétlenségről” is beszélt.

A pörgés nem hiányzik, de a Bajnokok Ligája meccsek láttán eszembe jut, hogy itt is, ott is edzősködtem, ez vagy az ellen léptünk pályára.

Meg-megdobban az ember szíve, sajnálja, hogy kimarad egy ilyen BL-periódus. Egyébként nagyon jólesik most a pihenés, 2012-ben vágtam bele az edzősködésbe, ezalatt több mint ötszáz mérkőzésen ültem a kispadon.

Azóta ez az első olyan kicsit nyugodtabb időszak, amikor fújhatok kicsit, átértékelhetem, mi történt velem ezeken a mérkőzéseken. Mi az amit ebből magammal vinnék a jövőre, mivel szeretnék foglalkozni, milyen irányba menjen az életem, az éltünk a családommal. Abból a szempontból intenzív is, hogy rengeteg megkeresés érkezik. Ezeket kezelni kell folyamatosan, és nyilván majd ki kell választani a lehető legjobbat.”