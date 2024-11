Káosz a Forma-1-ben: Verstappen egy kérdéssel porrá zúzta a kritikusait

Beszólásának előtörténete, hogy bajnoki ellenfele, Lando Norris hazájában, Nagy Britanniában az elmúlt napokban a sportszerűtlen megmozdulásain csámcsogott a sajtó. A brit Sky Sportsszal már-már üzengetésbe is kezdtek, hiszen a csatorna szakértőjeként dolgozó Damon Hill a hét elején előbb egy podcastban bírálta őt keményen, majd a helyszínen is a napi adásokban. A vb-címvédő holland a Brazil Nagydíjon mutatott produkciójával csattanós választ adott most minden kritikusának, bírálóinak.