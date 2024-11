„Ha Dzsudzsáknak nem megy, akkor gáz van!” – Dombi Tibor a Mandinernek

Nyitókép: Dombi Tibor nem csak az imában, a motivációban is hisz Fotó: dvsc.hu

A Debreceni VSC legendája ebben a bajnokságban már másodszor segítette ki szeretett klubját: Szrdjan Blagojevics távozása után a ZTE ellen vezette győzelemre (3-1), a csapatot, majd Máté Csaba kirúgását követően megállította a lejtőn a DVSC-t, a Ferencváros és a Győri ETO elleni 2-2-vel. A Loki-legenda végérvényesen tisztázza: miért nem akar vezetőedző lenni, mennyire karakteres egyéniség Dzsudzsák Balázs és hogy miért is hasznos neki a napi 15 kilométeres futás, no meg a Wyrfarkas nevű rockegyüttesben való dobolás.

Milyen gondolatok futottak át a fejében amikor a Győri ETO elleni mérkőzésen a vendégek légiósa, Eneo Bitri a 90. percben kiegyenlített?

Gondolhatja, nagyon rossz érzés volt, úgy éreztem magam, mintha egy gyomrost kaptam volna. Nem játszottunk jól, de játékoskoromban is volt olyan mérkőzés, amelyet gyenge játékkal megnyertünk vagy éppen jó teljesítménnyel elvesztettünk. Azért is fájt a két pont elvesztése, mert a második félidei játékunk alapján megérdemeltük volna a sikert.

A Groupama Arénában a hazai túlerő is kevés volt a sikerhez! Fotó: dvsc.hu

Ezzel együtt idén veretlen maradt a csapattal: Szrdjan Blagojevics távozása után a 6. fordulóban a ZTE-t verték meg 3-1-re, majd Máté Csaba sikertelen korszaka után előbb 2-2-t játszottak a bajnok Ferencváros otthonában, majd jött a Győr elleni döntetlen. Mi az, amit legutóbb a leggyorsabban helyre kellett tenni a debreceni öltözőben?

A hat vereség után (a hullámvölgybe természetesen beleszámokom a mezőkövesdi kupakudarcunkat is, amelyen már én irányítottam a Lokit) teljesen elvesztette a hitét a csapat. Nem egy-két játékos – mindenki... Amikor Máté Csaba távozása után beléptem az öltözőbe, a kétségbeesést láttam az arcokon. A legfontosabb dolognak azt tartottam, hogy a játékosok hitét adjam vissza. Szinte a keret összes tagjával leültem egy négyszemközti beszélgetésre, és próbáltam nem sablonos dolgokat mondani nekik. Elsősorban a saját életemből és pályafutásomból hoztam fel példákat, és hogy miként sikerült talpra állni. Hiszen mi is átéltünk nem csak a bajnokságban, hanem a nemzetközi porondon is hosszabb, rövidebb sikertelen korszakokat, de

azt is felelevenítettem a srácoknak, hogy két, három vereség után mi már egymást anyáztuk, annyira nem tudtuk elviselni a kudarcokat.

S persze, abban is próbáltam segíteni nekik, hogy miként lehet ebből kijönni. Talán azért is voltam hiteles, mert nem olvastam erről, hanem kőkeményen benne voltam! Ezért is lett volna annyira fontos az ETO elleni siker, mert meggyőződésem, hogy egy győzelem kirángatta volna a játékosokat a letargiából. Így viszont csak elindultunk felfelé, de még nem teljesen jöttünk ki a hullámvölgyből.