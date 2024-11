„Egyetlen ellenféllel szemben sem engedhetjük meg magunknak, hogy tartalékosan álljunk föl!” A Fradi legendái a Mandinernek

Nyitókép: Varga Barnabást a Malmö védői sem tudták feltartóztatni Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Mint ismert, a Fradi sorozatban harmadik győzelmét aratta az Európa Liga alapszakaszában, és ezzel a magyar bajnok rendkívül közel került a továbbjutáshoz: a mezőny 11. helyén áll. A Mandiner három ferencvárosi legendát kérdezett meg közvetlenül a Malmö elleni mérkőzés lefújása után. Természetesen nem csak a svéd bajnok elleni diadal, hanem az FTC kétarcúsága is szóba került. Ismert, míg Abu Faniék a nemzetközi porondon menetelnek, addig az NB I-ben értékes pontokat hullajtottak el: az utolsó négy meccsük közül három is döntetlenre végződött. S ha már a magyar élvonal: a legendákat természetesen megkérdeztük a hétvégi, Újpest elleni derbiről is!

„Örömteli, hogy a csapat már összecsiszolódott”

Martos Győző számára azért is különleges lehetett a Malmö elleni találkozó, hiszen a korábbi válogatott védő tagja volt annak a csapatnak, amely az 1975-ös KEK-menetelés során, a hazai döntetlent (1-1) követően idegenben 3-1-re legyőzte a svéd riválist.

Martos szerint a Diósgyőr elleni bajnoki után felüdülés volt látni a zöld-fehérek játékát, „hiszen több kiváló teljesítményt láthattunk. Varga Barnabás kiemelkedően játszott, de tetszett Abu Fani és Maiga teljesítménye is.

Kady pedig azért érdemel dicséretet, mert az egész mérkőzésen két jó megmozdulása volt: egy gólpassz és egy remek gól! Mást nem is kell csinálni egy találkozón”.

„Örömteli, hogy a csapat idén is összecsiszolódott, és kezdi megszokni a nemzetközi kupamérkőzések légkörét”... – tette hozzá a Fradi korábbi kiválósága.

Martos szerint a csapat kétarcúsága elsősorban azzal magyarázható, hogy a Fradi futballistái az Európa Liga-találkozókon jobban koncentrálnak, „az NBI-es meccseket pedig azért veszik könyelműbben, mert úgy vannak vele: előbb-utóbb úgyis nyernek. De mint tapasztaljuk, ez nem mindig jön be. Igaz, ehhez hozzájárul a szakmai stáb néhány érthetetlen döntése is – mint például a Diósgyőr elleni tartalékos öszeállítás. Ezt egyetlen ellenféllel szemben sem engedhetjük meg magunknak!”