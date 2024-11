A Fradiból topbajnokságba? Varga Barnabás menedzsere reagált a Serie A-s szerződésre!

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Mint arról beszámoltunk, az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Torino FC technikai igazgatója, Davide Vagnati részt vett szombaton holland–magyar Nemzetek Ligája mérkőzésen, hogy megnézze a magyar labdarúgó-válogatott centere, Varga Barnabás játékát – számolt be az olasz átigazolásokra szakosodott portál, a Tuttomercatoweb. A hétszeres olasz bajnok Torino keretében három középcsatár is van, ám ebből kettő, Ché Adams és Duván Zapata is sérült, utóbbi térdszalagszakadás miatt az egész szezonban nem lesz játékra alkalmas. Ez lehet az oka, hogy a klub középcsatárok után nézelődik.