Fontos bejelentést tett Messi fenoménja

Iniesta keddre ígért további részleteket a jövőjével kapcsolatban, és délután be is jelentette, hogy tervei szerint edzőként szeretne dolgozni a jövőben, és nagyon szívesen visszatérne nevelőegyesületéhez az FC Barcelonához.

Iniesta, aki 12 évesen került a Barca világhírű utánpótlás-akadémiájára 22 évig szolgálta a klubot,

majd a japán Vissel Kobe együttesében szerepelt, utolsó idényében pedig az Egyesült Arab Emirátusok-beli Emirates együttesében szerepelt.

„Ennek a fejezetnek vége, de a játék folytatódik. Nem maradhatok távol a futballtól, eddig is ez töltötte ki az életemet, s ez a továbbiakban is így lesz. Több különböző projekten is dolgozunk. A következő lépés motivál, hogy a futballon kívül is képezzem magam, de ugyanazzal a hozzáállással fogom ezt tenni, amint ahogy játszottam. A klubjaink és az akadémiáink projektjeivel kapcsolatban tanulnom, gyakorolnom és hibáznom kell, mert szeretném fenntartani ezt az örökséget. Ezzel párhuzamosan belekezdek az edzőképzésbe. Akik ismernek, tudják, mennyire makacs vagyok. Szeretnék minél jobb munkát végezni – ezúttal nem a labdát kergetve, hanem az oldalvonal mellett. ...

Egyszer majd szívesen visszatérnék a Barcelonához.

Szerintem mindenkinek ott a helye, aki sok időt töltött el a klubnál, de csak a meghatározott feltételek mellett. Amikor úgy fogom érezni, hogy játékoskoromhoz hasonlóan képes leszek segíteni a klubnak egy másik szerepkörben, örömmel térek majd vissza” – fogalmazott a spanyol Marca tudósítása szerint Andrés Iniesta.

A visszavonuló labdarúgó azt is elmondta, hogy még egyetlen edzőképzésen sem vett részt, de a közeljövőben elkezdi tanulmányait és szeretne olyan trénerré válni, aki trófeákat nyer.

Iniestától kedden egykori csapattársa Lionel Messi is elbúcsúzott egy közösségi oldalán közzétett üzenetben. „Az egyik legcsodálatosabb csapattárs vagy, és az egyik, akivel a legjobban szerettem együtt játszani. Iniesta, hiányozni fogsz a labdának, és persze nekünk is! A legjobbakat kívánom neked, egy fenomén vagy!” – fogalmazott a szintén a Barcelona-nál nevelkedett nyolcszoros aranylabdás argentin játékos.