Szavazzon! Ki nyeri az Aranylabdát idén?

A France Football 1956-ban alapította az Aranylabdát, amely az európai labdarúgás legrangosabb egyéni trófeája lett. A választás kritériumai az évtizedek során folyamatosan változtak, kezdetben csak európai labdarúgók kaphatták a díjat, majd 1995-től bármilyen nemzetiségű, de Európában játszó profi kaphatta a trófeát. Rögtön abban az évben megvolt az első Európán kívüli győztes, majd 2007-ben újfent változtattak a szabályokon, akkor már nem volt szükséges Európában játszania a jelölteknek. Végül 2023-ban az amerikai Inter Miami lett az első Európán kívüli klub, mely aranylabdást adott a világnak, Lionel Messi személyében.

Idén az Aranylabda-gála október 28-án lesz a párizsi Théatre du Chatelet-ben, a legrangosabb egyéni elismerést 68. alkalommal ítélik oda a szezon legjobb játékosának.

Esélyleső

Bár a klubfutball szezonja a Real Madrid Bajnokok Ligája-győzelmével zárult, közel sem biztos, hogy a Királyi Gárda játékosai közül nyeri valaki az idei Aranylabdát. Spanyolország Európa-bajnoki győzelme új esélyest hozott a színre, akinek komoly sansza van az év legjobb játékosa cím elnyerésére. A páros években rendszerint a válogatott tornák (világ- vagy Európa-bajnokság) a legnagyobb befolyásolók, és ez valószínűleg idén sem lesz másként.

Májusban, amikor Toni Kroos bejelentette visszavonulását, felmerültek olyan jelek, hogy talán nem is kell nemzetközi tornagyőzelem az Aranylabdához, hiszen hatalmas médiafelhajtás kísérte a német középpályás lehetséges sikerét 2024-ben. Ugyanakkor Vinícius Júnior és Jude Bellingham is a legesélyesebbek között szerepel a Real Madridból, ám végül Spanyolország Eb-győzelme után talán Rodri került leginkább előtérbe. Ő nemcsak a spanyol válogatott kulcsembere volt az Eb-n – nem mellesleg őt választották a torna legjobb játékosának –, de a Manchester City vezéreként is kiváló szezont futott. Az Eb óta a sajtóban egyre többen beszélnek róla, és az esélyei is igen megnőttek, sokan őt tartják az idei legnagyobb favoritnak.