Jön az ősz hazai csúcsrangadója: a Ferencváros otthonában írna történelmet az éllovas Puskás Akadémia (VIDEÓ)

Ismerős arc

Különleges mérkőzés lesz a vasárnap esti Gruber Zsombor számára. A 19 éves szélsőt februárban éppen a Puskás akadémiától igazolta le a Ferencváros, amelyhez (zalaegerszegi kölcsönjáték után) a nyáron csatlakozott. Eddig 2 bajnoki (151 perc) és egy kis Bajnokok Ligája-(2 meccsen 26 perc) és Európa-liga-selejtezős (15 perc) ízelítő jutott az U21-es válogatott támadónak.

„Eltöltöttem jó pár évet Felcsúton, szép emlékeim vannak onnan, viszont már a Ferencvároshoz tartozom.

Nagyon jól érzem magam, egészen más érzés a Fradiban játszani, nagy megtiszteltetés, amikor én is pályára léphetek a Groupama Arénában.

Remélem, hogy a jövőben minél több játéklehetőséget fogok kapni, azon leszek, hogy kiérdemeljem. Ami a két csapatot illeti, most nagyon kiélezett a harc. Mindkét együttes hozza a pontokat, játékban úgy érzem, nekünk még fejlődnünk kell, vannak dolgok, melyeken javítanunk kell. A Puskás jó formában van, nehéz ellenfél lesz, az biztos” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Gruber, aki a derbi után most a csúcsrangadón is szerepet kaphat.