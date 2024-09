Hatalmas magyar sportsiker: főtáblán a 17 éves tehetség

Nyitókép: Képernyőkép / Eurosport.hu

Hatalmas magyar sportsikernek örülhettünk hétfőn, ugyanis Révész Bulcsú főtáblára jutott az English Open elnevezésű angliai sznúkerversenyen, amely a fiatal magyar tehetség eddigi pályafutásának legnagyobb eredménye. A világranglista 94. helyén álló junior világbajnok játékosra a selejtező második, egyben utolsó fordulójában hétfőn a rangsorban 36. kínai Jüan Sze-csün várt azután, hogy az első körben 4-0-ra legyőzte a thaiföldi Manasawin Phetmalaikult.

Révész a második meccsén is végig vezetett, a hatodik, mindent eldöntő frame-et egy 56-os brékkel, majd kínai ellenfele hibájával gyűjtötte be, s ezzel karrierje során először győzött top 40-es ellenféllel szemben.

Révészre a főtáblán kedd délután a 43 éves, 1998 óta profi Stephen Maguire vár, aki pályafutása legjobbjaként második is volt a világranglistán, amin jelenleg a 31. A 17 éves játékos korábban már a hétszeres világbajnok Ronnie O'Sullivannel is megmérkőzött a Xi'an Grand Prixen, a magyar sznúkeres meg is izzasztotta a sportág legendáját.

