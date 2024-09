Elszenvedte első vereségét a sakkolimpián a magyar válogatott

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

A magyar férficsapat a 6. fordulóban elszenvedte az első vereségét a Budapesten zajló sakkolimpián – közölte a Magyar Nemzet. Rapport Richárd és Lékó Péter remizett, Szanan Szjugirov és Gledura Benjámin kikapott, így lett 3-1-es vereség a vége India ellen. Ezzel még hiba lenne temetni a magyar éremesélyeket, hiszen India egyelőre kiemelkedik a mezőnyből, és a keddi szünnap után még öt forduló következik. Női együttesünk 2-2-es döntetlenre végzett Peruval.

Rapport Richárd viszonylag szolid változatott választott a világbajnoki kihívó Gukesh ellen, s Lékó Péter, valamint Gledura Benjámin is inkább biztonságra törekedett.

Ebből akár a csapattaktikára is következtethettünk: hiszen egyedül Szjugirov vállalt bonyodalmakat. Szűk háromórányi játék után biztatóan állt a mérkőzés, hiszen úgy tűnt, Rapport, Szjugirov tartja az egyensúlyt, s amennyivel Gledura kicsit gyengébben, Lékó viszont jobban állt.

Rapport partija hamarosan döntetlenre is végződött.

Időzvarban aztán Szjugirov sajnos hibázott és nagyon gyanús végjátékba sodródott, s ugyanezt mondhattuk el Gleduráról is. Praggnanandhaa és Lékó mintha kivárásra játszott volna: egyikük sem akarta megbontani az állást. Valószínűleg a másik két játszmától tették függővé, hogy kiélezzék-e a küzdelmet. Ám erre nem volt szükség, mert előbb Gledura, majd Szjugirov védekezése is összeomlott, ezért Lékóék is döntetlenre adták a játszmát. Így alakult ki a 3-1-es vereség.

Miután a Kína–Vietnám mérkőzés 2-2-es döntetlenre végződött, India így már egyedül áll az élen a maximális tizenkét ponttal.

Sakkolimpia, 6. forduló, a magyar csapatok eredményei:

férfiak:

Magyarország–India 1-3

Banglades–Magyarország B 2-2

Magyarország C–Thaiföld 3,5-0,5

nők:

Magyarország–Peru 2-2

Franciaország–Magyarország B 3,5-0,5

Dominikai Köztársaság–Magyarország C 2,5-1,5