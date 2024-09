Nemcsak a táblán, a tabellán is jól lépkedünk

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Ahogy azt vártuk és reméltük, a magyar férficsapat legyőzte Litvániát a budapesti sakkolimpia hetedik fordulójában. A szurkolók a 2,5-1,5-ös győzelemnél magabiztosabb sikerben bíztak, de azért így sem rossz, s a magyar válogatott két ponttal feljött a negyedik helyre.

Lékó Péterről eddig is tudtuk, hogy egy zseni, amit ezen a sakkolimpián is bizonyít. A szegedi versenyző öt év után tért vissza, s minden azt mutatja, jól döntött. Szerdán a Szicíliai védelem Fb5-ös változatában meglepte ellenfelét, Paulius Pultineviciust, gyorsan fölénybe került világossal, sötét már a 23. lépésben kapitulált. Tehát gyorsan megszereztük a vezetést. Szanan Szjugirov ezúttal kimaradt, így Berkes Ferenc játszott a harmadik táblán, s szívós, precíz játékkal fokozta az előnyét. A negyedik táblán Gledura Benjámin világossal mintha mindent egy lapra feltéve sakkozott volna, az időzavarban az ellenfele szerencsére eltévedt. Mondanánk, igazságos döntetlen született, de ismerjük el, könnyen vereség is lehetett volna belőle – írja a Magyar Nemzet.

Az újra magyarként versenyző Rapport Richárd mintha csak csapattársa fellélegzésére várt volna. Sötéttel nagyon szolidan manőverezett, mintha az időt húzta volna. Amikor Gledura túljutott a krízísen és lényegében biztossá vált a magyar csapat győzelme, egyből döntetlenre adta a maga játszmáját. Berkes Ferencnek sokkal inkább lehet oka a mérgelődésre, végig precízen játszott, ám elegendő volt egyetlen pontatlan lépés, és döntetlenre rontotta a partit.

Így lett 2,5-1,5-ös magyar győzelem a vége. A legfontosabb persze az, hogy megvan a két pont, de fölényesebb is lehetett volna a siker.

Ami az állást illeti, India Kínát is legyőzte, így továbbra is százszázalékos, Irán a második, Magyarország Üzbegisztánnal, Örményországgal és Szerbiával holtversenyben feljött a 3–6. helyre, a tábla pontok alapján a negyedik 7 forduló után. A nőknél Magyarország 1–3-re megverte Ausztriát.