Bolla Bendegúz nem tud leállni – a válogatott játékosnak nagyon bejött a klubváltás

„Az elmúlt években leszoktam arról, hogy kommenteket olvassak, de persze eljutott hozzám is, hogy sokan mennyire csalódást keltőnek könyvelték el a szereplésünket. Kár lenne tagadni, mi is többet reméltünk a tornától, de szerintem nem a taktika vagy rossz hozzáállás kérdése volt az egész. Egyszerűen tisztában kell legyünk azzal, hogy a mai magyar válogatottnak hol a helye, és azt hiszem,

néhányan a kereten belül is elhittük, hogy jobbak vagyunk annál, mint amit valójában tudunk.

Ehhez jött még a svájciak elleni kétgólos hátrány az első meccs első félidejében, és onnantól azért nehéz volt összeszednünk magunkat” – tekintett vissza a válogatott játékos, aki a Nemzetek Ligájában történő bemutatkozásról, a németek elleni pofonról és a bosnyákok elleni döntetlenről is karakteres véleményt mondott.

„Nálunk jobb csapatokkal is megesett, vagy épp olyan is volt, hogy a németek kaptak pár éve egy hatost Spanyolországban. Azzal a meccsel utólag már nem tudunk mit kezdeni, meg kellett próbálnunk a pofonból a lehető legjobban felállni, és azt gondolom, ha Bosznia ellen nem is nyertünk, de olyan játékot mutattunk be, amivel bizonyítottuk, még mindig van tartásunk. Mindenképpen jobban nézett ki.

Nem kell temetni a csapatot. Egyszerűen be kell látni, hogy ahogyan a zsinórban megvívott tizennégy veretlen meccs után sem lett világverő a válogatottunk, úgy most sem lettünk egycsapásra mind kutyaütők”

– jelentette ki Bolla.