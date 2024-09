Beszóltak a Fradi szurkolóinak a belgák, nem is kicsit

A Le Soir úgyszintén dicsérte a belga együttest. A lap idézte David Hubert megbízott edzőt, aki úgy fogalmazott, „Nagyon büszke vagyok. A hétvégi bajnoki után abban bíztam, hogy teszünk egy lépést előre, és ez meg is történt. Agresszívan és támadó stílusban játszottunk, kellőképpen bátrak voltunk. Az első húsz percünk kiváló volt! A folytatásban is sok helyzetet alakítottunk ki, szereztünk két gólt is. Ugyanakkor még mindig van hova fejlődnünk, mind egyénileg, mind csapatszinten. A legfontosabb, hogy küzdöttünk az utolsó percig – és nyertünk.”.

Az ideiglenesen kinevezett szakember a jövőjére vonatkozó kérdésre mindössze annyit mondott: a folytatás nem rajta múlik, de a küldetését szeretné befejezni.