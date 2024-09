Az egyik legpatinásabb német sztárcsapattal hozták szóba Dárdai Pál nevét

Nyitókép: ANDREAS GORA / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Dárdai Pál neve is felmerült a Schalke 04 kispadjára, mivel a patinás német klub új vezetőedzőt keres, aki képes lehet kilendíteni a csapatot a holtpontról – számolt be a Magyar Nemzet.

A Schalke évek óta nem találja régi formáját, a korábbi sikerkorszakokat követően az elmúlt években a Bundesliga II-ben próbált stabilizálódni. A legutóbbi szezonban ugyan a középmezőnyben zárt a 10. helyen, de a mostani idény eleje ismét gyengére sikerült, mindössze 4 pontot gyűjtött a gelsenkircheni együttes hat forduló alatt, és jelenleg a 16. helyen áll, ami ismét kiesési veszélyt jelent. A klubvezetés emiatt döntött az edzőváltás mellett, és ideiglenesen Jakob Fimpel vette át a csapat irányítását.

A német futballban Dárdai Pál neve nagy elismerésnek örvend, különösen a Herthánál végzett munkája miatt, ahol többször is sikeresen vezette a csapatot nehéz körülmények között.

A 90min.com szerint Dárdai tapasztalt a fiatal és a rutinos játékosok kombinálásában, valamint a kihívások kezelésében jó alapot adhatna a Schalkénak.

„Dárdai Pál a Herthánál bebizonyította, hogy sikeres tud lenni egy tradicionális klubnál, ahol nehéz körülmények között tapasztalt és a fiatal játékosok elegyével kell dolgozni. A sportszakmai szempontok mellett személyiségével is jól illene a Schalkéhoz. A Herthától való újabb távozása óta Dárdai jelenleg állás nélküli edző” – írta a lap a magyar edzőről.

Bár a szakember jelenleg munkanélküli, több német szakértő is úgy véli, hogy személyisége és edzői stílusa jól illeszkedne a gelsenkircheni klub kultúrájához és elvárásaihoz. Rajta kívül azonban olyan nevek is felmerültek, mint Raúl, aki játékosként a Schalke színeiben is szerepelt, illetve Niko Kovac, aki korábban a Bayern Münchennél és a Wolfsburgnál is dolgozott.