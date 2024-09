„A jó edző apád helyett apád, anyád helyett anyád” – Kammerer Zoltán a Mandinernek

Magyarovits Zoltán 11 éves korában ismerte meg Kós Hubertet. A friss Mesteredző hét évet dolgoztunk együtt az Újpesti Torna Egyletnél Párizs olimpiai bajnok úszójával. A szakember a Mandinernek korábban elmondta, hogy ez a siker sok évnyi renget gyakorlás eredménye.

„Kicsi korában látszott rajta, hogy nagyon tehetséges. Sorra nyerte a korosztályos versenyeket. Eleve egy jó alkatú srác, kiváló vízfekvéssel, mozgáskultúrával. Mindezek mellé nagyon elhivatott volt, végig a kilenc és fél év alatt befogadó volt azokra, amiket tanítottam neki.

Mindig próbálta azokat a legjobban megcsinálni, és ezzel tűnt ki leginkább a társai közül. Ő állandóan a legjobb akart lenni és tökéletesen csinálni a gyakorlatokat.

Jellemző, hogy a párizsi előfutamban nyolcadikként fordult, bejött másodiknak. Ilyeneket csinált még ifjúsági korában világkupákon, féltávnál hatodik volt, a végén megnyerte. Az is előfordult, hogy száz méternél utolsónak érintette a falat, majd második lett. Modelleztük, úsztuk ezt a taktikát számtalanszor. Azért tudja éles helyzetekben is megcsinálni, mert edzéseken és sok kis versenyen az évek alatt begyakorolta. A döntőben is bízott abban, ha megcsinálja a nyugodt kezdést, akkor marad ereje a hajrára” – mondta lapunknak a szakember.