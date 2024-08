Új angol csapatnál folytatja a magyar válogatott középpályás

Nyitókép: West Brom hivatalos oldala

Angliában marad a magyar válogatott középpályás: Styles a WBA-nál folytatja – számolt be róla a M4 Sport.

A 24 éves Styles négy évre kötelezte el magát a jelenleg az angol másodosztályban szereplő West Bromwich Albionhoz.

Callum Styles annak ellenére maradt a szigetországban, hogy az Újpest élénken érdeklődött iránta. A 23-szoros magyar válogatott középpályás értékét a Transfermarkt 2,5 millió euróra becsüli.

„Ez egy nagy klub, és a Premier League-ben a helye. Mindenkinek az az ambíciója, hogy visszajusson oda. Egy ilyen lehetőséget nem tudtam visszautasítani. Több poszton is bevethető vagyok, lehet, hogy a bal oldalon is láthatnak majd felfutó szélsővédőként, illetve a pálya közepén is, ahol egész életemben játszottam. Nem válogatok, bármelyik poszton játszom, remélhetőleg minél több meccsen pályára tudok lépni” – mondta Styles a West Brom honlapjának.