A triatlonos Mocsári Bence minden idők legjobb magyar paralimpiai eredményét szeretné elérni

„Lehmann Csongorral és edző-édesapjával, Lehmann Tiborral beszélgettünk is az olimpia után. Elemeztünk, hogy mire kell figyelni az úszásnál, készülünk a macskaköves kerékpárospályára, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy milyen guminyomással megy az ember, próbálunk minden részletre figyelni”.

„A paraversenyzőket nem lehet beengedni olyan erős sodrású folyóba, mint az épeket”

A paratriatlonosok az olimpiai táv felét teljesítik, 750 méter úszás, 20 kilométer kerékpározás és 5 kilométer futás vár a mezőnyre. A helyszín Párizs belvárosa, ugyanúgy, ahogy egy hónappal ezelőtt az olimpián is. S az sem változott, hogy a szervezők továbbra is különös hangsúlyt fektetnek a Szajna szennyezettségének ellenőrzésére, hiszen a parasportolóknál különösen fontos nem csupán a megfelelő vízminőség, hiszen a folyó sodrására is kiemelten figyelni kell. Ezzel kapcsolatban több tényezőre is felhívja a figyelmet Bence edzője, Tóth Szilárd, aki egy-két kulisszatitokba is beavat minket.

„A paraversenyzőket nem lehet beengedni olyan erős sodrású folyóba, mint az épeket, hiszen

a súlyosabb sérültségi kategóriába tartozó sportolók egyszerűen nem tudnának felfelé haladni a folyóban.

Így a szervezők három forgatókönyvvel készülnek: az A-terv, hogy egy rendes körpályát jelölnek ki a Szajnában, de ehhez az kell, hogy tiszta legyen a víz és gyenge a sodrás. A B-terv szerint – ha tiszta a víz, de túl erős a sodrás – csak lefelé kell majd úszni, tehát feljebb viszik a rajtot az olimpiához képest. A C-terv pedig a duatlon, vagyis törlik az úszást, és marad a futás, illetve a kerékpár. Bence jó úszó, úgyhogy nagyon bízunk benne: az eredeti A-terv szerint zajlik majd a verseny!”