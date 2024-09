Orbán Viktor: Elvittem egy körre a Terminátort (VIDEÓ)

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Mint a Mandiner is megírta: a Karmelitában látogatta meg Orbán Viktort Arnold Schwarzenegger, egykori kaliforniai kormányzó, színészlegenda, akit rögtön be is ültettek a kormányfő székébe. A miniszterelnök közösségi oldalain megosztott képre azt a szöveget írták, hogy hamarosan, és az is kiderült, hogy „ez még csak a kezdet!”

Nem egészen egy órával később aztán meg is érkezett a következő poszt, ahol Schwarzenegger éppen instruálja az ingben edző miniszterelnököt.

A nap végére egy összefoglaló videó is kikerült a miniszterelnök Facebook-oldalára, melyben közös autózással és ajándékozással zárják a napot.

Az autót a miniszterelnök vezette, aki azon viccelődött, hogy Schwarzeneggert többen megismerik, mint őt. Majd a színész megjegyezte:

Budapesten a legjobb kiszolgálást kaptam, Orbán Viktor miniszterelnök elvitt egy körre az autójával. Jó sofőr.

***