„Nem vagy világklasszis futballista!” – tíz érdekesség az Eb után visszavonuló Toni Kroosról

7. A német futball-legenda a szerettein kívül két beagle-jéért Juliusért és Lennoxért rajong, akik már Münchenben is velük voltak, és természetesen Madridba is a Kroos famíliával tartottak. Kroos futballon kívül kedvenc sportága a kosárlabda, nagy rajongója az NBA-nek, és kölcsönösen honfitársának, Dirk Nowitzkinek, a rockzenében pedig a jó barát, Robbie Williams nagy kedvence.

8. A középpályás utolsó klubmérkőzése egy Bajnokok Ligája-döntő volt: a Real Madrid a német Borussia Dortmundot 2-0-ra verte. Ez volt a királyi gárda 15. BL-győzelme, amelyből főhősünk ötből (2016, 2017, 2018, 2022, 2024) vette ki tevékenyen a részét! Toni védjegyévé vált a fehér futballcipő, amely utolsó klubmérkőzésén különleges dekorációt kapott: felesége (Jessica) gyermekei (León, Amelié, Fin), sőt két kutyája (Julius és Lennox) neve is felkerült a lábbelire! E hűséget a háromcsíkos sportszergyártó cég is díjazta, hiszen a jövőben piacra dobják a TKpro nevű modelljüket is.

Toni Kroos rajongásig szereti a családját. Kislánya, Amelié fényképét is magára tetováltatta

9. Toni Kroos a Spanyolország ellen lejátszott utolsó mérkőzése után kijelentette: mivel nem ért egyet Németország migrációs politikájával, a családjával közös egyetértésben úgy döntöttek: a jövőben is Spanyolországban kívánnak élni. „Nagyobb biztonságban érezzük magunkat, mint a hazánkban, hiszen Németország már nem az az ország, mint tíz évvel ezelőtt volt, amikor eljöttünk. Aggódnék, ha a lányom este 11 óra után elmenne bulizni egy német nagyvárosban. A migráció folyamatosan jelen van a németek életében. Az Eb-n megmutattuk, hogy abszolút nyitottak vagyunk, és elfogadók, de az elmúlt években sok minden túlságosan ellenőrizetlen volt a migráció kérdését illetően!”