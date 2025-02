Haaland nyert Mbappé ellen, mégis lógó orral távozott a Manchester City-Real Madrid csúcsrangadó után

A nagy lebőgéstől megmenekült a két óriás, ám egyikük a legjobb 16 közé sem fog bekerülni. A régi lebonyolítás szerint ez azt jelenti, hogy már a csoportkört sem éli túl, az új értelmében mindkettő kap egy utolsó esélyt, hogy megmeneküljön a szégyentől. Manchesterben feszült egymásnak először a 2023-as BL-győztes City és a címvédő Real Madrid. A tétnek és a mérkőzés rangjának megfelelően a lehető legerősebb összeállításban küldték pályára csapataikat az edzők.

Forrás: UEFA

Páholyban a párizsiak

A kora esti találkozó előtt egy dolog volt biztos: francia csapat fog továbbjutni a párharcból. Azóta az is kiderült, hogy a Paris SG minden bizonnyal bejut a nyolcaddöntőbe. A fővárosiak idegenben nyertek 3-0-ra az odavágón a Brest ellen. Vitinha büntetője után Ousmane Dembelé duplázott. Formalitásnak tűnik a párizsi visszavágó.

Óvatos kezdés

A házigazda Manchester City birtokolta többet a labdát az első tíz percben, mégis a kontratámadásokra berendezkedő Real Madrid előtt adódott az első komoly gólhelyzet. Az egyedül kilépő Vinícius Jr. megpróbálta kicselezni válogatottbeli társát, Edersont, aki elhúzta a lábát. Büntető helyett szabadrúgás járt kifelé, mert lesről indul a brazil szélső. Kisvártatva már nem volt lesen Vinícius, de megint elmaradt a tizenegyes, pedig Aké és Akanji ollóba fogta a tizenhatoson belül lövésre készülő támadót...

A házigazda azonnal gólra váltotta az első esélyét.

A 19. percben az előrehúzódó Gvardiol mellel tette le a labdát Erling Haalandnak, a norvég balról, 5 méterről egy pattanás után Courtois mellett a hálóba lőtt.

Örült, majd a körmét rágta, amíg perceken keresztül vizsgálta a VAR az esetet, végül megadta a gólt: 1-0 a Manchester City javára. A 24 éves csatár 48 BL-meccsen 48 gólnál jár!

Félóra elteltével súlyos csapás érte Pep Guardiola csapatát, Jack Grealish-t sérülés miatt le kellett cserélnie a hazaiak mesterének. A másik szélső, Phil Foden beállt, és azonnal veszélyeztett. Jobbról befelé törve eresztett meg életerős lövést az angol, a Real Madrid kapusa látványos vetődéssel ütötte ki a léc alól a labdát. A félidő hajrájában a vendégcsapat is életjelet adott, de Frederico Valverde 20 méteres csavarása kevéssel fölé ment. A ráadásban egyenlítési lehetősége is adódott a madridi gárdának, ám Kylian Mbappé hátradőlve csúnyán főlé lőtt mintegy 13 méterről.

Kapufára egyenlítés

A szünet után pillanatok alatt megduplázhatta volna az előnyét a City, a befelé húzó Haaland lövése után a felperdülő labda a lécen csattant – Courtois dermedten nézte a történéseket. Vinícius elfutása, beadása és Bellingham mellé szálló fejese volt a spanyolok válasza – brazil-angol koprodukcióban. A 60. percben kiegyenlítettek a Királyiak, egy felettébb érdekes góllal.

A védők mögé jó ütemben befutó Mbappé félfordulatból lőtt, leperdült a lábáról a labda, ami így szépen átívelődött a hosszú sarokba.

Rossz lövés, fontos gól: 1-1. Nevetett is nagyot a francia Viníciusszal és Bellinghammel. Bő tíz perc múlva az angol meglépett, de balról, öt méterről lábon találta a Edersont.

Nagy árat fizetett az elpuskázott ziccerért a címvédő! Phil Foden cselezgetett, Ceballos feleslegesen belépett elé, a City szélsője nagyot esett, Clement Tupin játékvezetőnek nem volt más választása, büntetőt ítélt. Végül – néhány perces közjáték után – a 80. percben

Erling Haaland magabiztosan helyezett a jobb alsó sarokba (Courtois balra vetődött), s 48/49-es BL mutatóval, a meccsen duplázva újra előnyhöz juttatta a manchesterieket, 2-1.

Döbbenetes fordulat, összeomlás

Ezzel azonban nem volt vége, elég volt egy dupla hiba Ederson kapustól, máris újra egyenlő volt az állás. A brazil előbb az ellenfélnek rúgta ki a labdát, majd középre ütötte Vinícius éles szögből leadott lövése után a labdát. Brahim Diaz köszönte szépen, és 6 méterről a kapuba passzolta az ajándék labdát, 2-2.

És nem csak egyenlített, meg is nyerte mérkőzést Carlo Ancelotti csapata.

A 92. percben is bizonytalankodtak a hazaiak, Vinícius elemelte (talán kapura szánta) Ederson mellett a labdát, az érkező Jude Bellingham 6 méterről a teljesen üres kapuba belsőzött, 2-3.

A 2022-es elődöntőben Rodrygo talált be a 90. és a 90+2. percben, ezúttal is remekelt a hajrában a Királyi gárda. Kétszer is vezetett, gyakorlatilag kivégezte magát a Manchester City, amelynek innen felállva, a Real Madrid otthonában kellene megfordítania a párharcot.

A labdarúgó Bajnokok Ligája keddi eredményei (a nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések): Manchester City-Real Madrid 2-3 Brest-PSG 0-3 Juventus-PSV Eindhoven 2-1 Sporting-Dortmund 0-3

Nyitókép: Facebook/UEFA