Megüzente, nem megy nyugdíjba az elmeszelt világbajnok

A guineai származású, korábban a Manchester Unitedben is megfordult, extravagáns középpályás 2022 óta ismét a Juventus kötelékébe tartozik. A jelen idő és a tartozik is helytálló. Utóbbi azért, mert visszatérése óta alig játszott, sérülés miatt a 2022-es világbajnokságról is lemaradt. Előbbi pedig azt jelenti, az eltiltása ellenére nem bontott vele szerződést az olasz klub. Pogba legfrissebb reakciójában is megerősítette ezt, és azt is megerősítette: harcol azért, hogy felmentsék és újra futballozhasson.

„Nem vonulok nyugdíjba, hanem készen állok harcolni a karrieremért! Ha nem jelenik meg olyan videó, amelyen a visszavonulást jelentem be, akkor az azt jelenti, hogy továbbra is futballista vagyok.

Itt vagyok, pozitívan nézek a jövő felé, és lehetőségem van felvenni a harcot a szerintem igazságtalan döntéssel szemben. Meglátjuk, javulni fognak a dolgok

– mondta Paul Pogba a Sky Sport Italianak, amelyet a Juventuzblog idéz.