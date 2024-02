„Mindent elvettek tőlem, amit a profi pályafutásom során felépítettem” – így reagált az eltiltott doppingoló sztárfocista

Ahogy azt délután a Mandiner is megírta, nem kegyelmeztek Pogbának, az olasz sportbíróság négy évre eltiltotta, s ezzel gyakorlatilag vége is a válogatott focista pályafutásának. A francia csatár szintetikus tesztoszteronnal bukott le még tavaly nyáron, s azóta nem is lépett pályára. Valószínűleg profi szinten már nem is fog.

A 2018-ban világbajnok futballistától augusztus 20-án, az Udinese elleni bajnoki mérkőzés után vettek mintát, amelyről kiderült, hogy az állóképesség növelésére használt szintetikus tesztoszteront tartalmaz. Akkor felfüggesztették a játékengedélyét, és ügynöke közölte: Pogbának soha nem állt szándékában megszegni a szabályokat. A 91-szeres válogatott középpályás – akinek a szerződése a Juventusnál 2026 júniusában jár le – azt elismerte ugyanakkor, hogy olyan táplálékkiegészítőt fogyasztott, amelynek mellékelt tájékoztatója utalt a készítmény teljesítményfokozó jellegére.

Az ítélet kihirdetése után a futballista a közösség oldalán adott ki közleményt, amelyben megerősítette, hogy fellebbez a döntés ellen.

„Ma értesültem a Tribunale Nazionale Antidoping döntéséről, és úgy gondolom, hogy helytelen ítélet született. Szomorú és megdöbbent vagyok, összetört a szívem, hogy mindent elvettek tőlem, amit a profi pályafutásom során felépítettem. Amikor megszabadulok a jogi korlátozásoktól, a teljes történet tisztázódni fog, de állítom, hogy sosem vettem be tudatosan vagy szándékosan olyan kiegészítőket, amik sértik a doppingellenes szabályokat.

Profi sportolóként soha nem tennék olyasmit, hogy tiltott szerekkel növeljem a teljesítményemet, és soha nem csaptam be egyetlen olyan csapatot sem, amelyikben játszottam, vagy amely ellen pályára léptem.

A ma bejelentett döntés következményeként fellebbezek a Sportügyi Bíróság előtt” – írta Paul Pogba az Instagramon.

A 30 esztendős támadó 2022-ben tért vissza a Juventushoz a Manchester Unitedtől. Azonban a térdsérülése miatt alig futballozott, így a végül ezüstérmes francia válogatott világbajnoki keretéből is kimaradt Katarban. A szerződése az olasz sztárcsapatnál 2026 nyaráig szól.

Fotó: Giuseppe Maffia / NurPhoto