Lewandowski, Götze, Neuer – ismét a legfőbb riválist gyengítve erősítene a német rekordbajnok

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

A bajorok taktikája sok szurkolónak nem tetszik, s valószínűleg ez is közrejátszik abban, hogy ennyire utálják a Bayernt Németországban. No de, miről is van szó. A német rekordbajnok sok esetben úgy szokott erősíteni, hogy a fő riválisaitól megveszi a legjobbakat. Gondoljunk csak Robert Lewandowskira, Mario Götzére, Torsten Fringsre, Christian Nerlingerre, Thomas Helmerre vagy Manuel Neuerre. Előbbiek a nagy rivális Borussia Dortmundtól, utóbbit a Schalke 04-től vásárolta meg. Az idén a Bayer Leverkusen lett az aranyérmes a Bundesligában, s most őket is megpróbálják gyengíteni a müncheniek, akik már mindenben megegyeztek a bajnok belső védőjével, Jonathan Tah-val.

Így tulajdonképpen már csak a vételárban kell dűlőre jutnia a két klubnak.

Ha ez megtörténik, akkor Tah 2029-ig ír alá a Bayern Münchenhez.

A német Sky Sport átigazolásokra szakosodott riportere, Florian Plettenberg szerint a bajorok az angol Chelsea-ben futballozó Levi Colwillt szemelték ki arra az esetre, ha mégsem sikerül megegyezni a legnagyobb helyi riválisukkal. Egy másik átigazolásokban járatos újságíró, az olasz Fabrizio Romano eközben azt írja, hogy a londoniaknak eszük ágában sincs megválni a fiatal bekktől. Majd meglátjuk, ki lesz a győztes, de meglehet a bajorok taktikája ezúttal nem válik be.

Jonathan Tah a Bundesliga legutóbbi szezonjában 48 tétmeccsen hat gólt szerzett és egy gólpasszt adott, de ami fontosabb számára, hogy megnyerte az első osztályú bajnokságot, valamint a Német Kupát is.