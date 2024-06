Lehet, végre megtalálta a kulcsot a veszprémi férfi kézilabdacsapat a Bajnokok Ligája-győzelemhez

Nyitókép: Facebook/veszpremhandballteam/Peka Roland

***

Távozik posztjáról a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója, dr. Csík Zoltán, aki ellen tüntetést helyeztek kilátásba a szurkolók, amiért hosszabbítani szeretett volna az edzőkkel. Pozícióját a jövőben Dr. Bartha Csaba tölti be, aki letette már a névjegyét a kézilabdában is, eltökélt célja, hogy a győri nők után a bakonyi férfiakkal is BL-t nyerjen.