Horrorpénzbe kerül egy Forma–1-es csapat vásárlása

Nyitókép: MTI/AP/Luca Bruno

Mint köztudott, Michael Andretti évek óta szeretne beszállni a Forma–1-ben egy új csapattal, s ehhez a General Motorst is meggyőzte, így Cadillac néven indulnának. Csak most nincs hely az autósport királykategóriájában. A jelenlegi résztvevők elutasították a 61 éves amerikai üzletember, volt autóversenyző belépését. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) első embere, Mohammed bin Szulajm és a McLaren ügyvezetője, Zak Brown is azt ajánlotta Andrettinek, inkább vásároljon fel egy meglévő csapatot ahelyett, hogy a nulláról akarja felhúzni a tizenegyediket az F1-ben. Az amerikai szakember többször elmondta, próbálkozott már ezzel a megoldással is, de jelenleg egyik csapat sem eladó. Sőt, helyzetét még az is nehezíti, hogy az utóbbi években igencsak „felment” az istállók ára. Ez amiatt van, hogy a sportág népszerűbbé vált, nőttek a bevételei és több támogató jelent meg az F1-ben, valamint a csapatoknál is – írja az M4 Sport.

„A Williamst talán 150 millió dollárért vásárolták meg 2020-ban, és most nem hiszem, hogy másfél milliárdnál olcsóbban meg lehetne szerezni” – utalt Brown a mai viszonyokra.

Michael Andretti a paddockban a Forma-1-es Miami Nagydíjon, amelyet 2024. május 4-én, a floridai városban rendeztekFotó: Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images

A számok reálisak lehetnek, mert a közelmúltban a jogtulajdonos Liberty Media vezérigazgatója, Greg Maffei is milliárdos összeget nevezett meg.

„Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ma csapatot szeretne vásárolni. Egymilliárd dollárnál kevesebbért nem lehet istállót venni a Forma–1-ben”

– jelentette ki Maffei, aki szerint a 2017-es belépésük óta a Liberty Media elérte, hogy az alakulatokba valóban befektessenek és lehetőség nyílt arra, hogy egy csapattal pénzt lehessen keresni.

De a helyzet az, hogy a milliárd dolláros ajánlatra sem találni fogadókészséget, ugyanis nincs eladó csapat. Az Alpine tulajdonosa, a francia Renault például határozottan cáfolta, hogy el szeretné adni az istállóját, másokkal kapcsolatban pedig az utóbbi hetekben, hónapokba ez még a találgatás szintjén sem merült fel.