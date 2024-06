Favoritok és sötét lovak a foci Eb-ről – ki lehet az idei befutó?

Az elmúlt két Európa-bajnoksághoz hasonlóan ezúttal is 24 nemzeti válogatott méri össze az erejét – az Eb-csapatok tehát megháromszorozódtak 1988-hoz képest. Akkor rendeztek a németek először Eb-t, még az NSZK területén, amikor még csak nyolc ország versengett egymással a döntő szakaszban.

Most adnak otthont tehát másodszor a kontinenstornának a németek. Az 1988-as Eb-hez képest az állandóságot a rendező mellett Spanyolország, Olaszország, Anglia, Dánia és Hollandia képviseli, miközben 2024-ben egy olyan újonc is helyet követelt magának a mezőnyben, amely korábban még nem járt Európa-bajnokságon. Az egyetlen ilyen „kiscsapat” Georgia, Willy Sagnol együttese most először szagolhat bele a páratlan atmoszférába.