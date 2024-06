Egzotikus helyen kapott különleges feladatot a korábbi Honvéd-edző

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Egy ideje már a mediterrán szigeten élt és képezte magát, most pedig végre testhezálló feladatot kapott Horváth Ferenc. A hazai klubok közül többek között Kecskeméten, Pakson, Győrben, Székesfehérvárott, Miskolcon, Balmazújvárosban, Szombathelyen és a Honvédnál is megfordult szakember egy speciális megbízatás keretében a ciprusi Enosis Neon Paralimniou akadémiáját vezeti majd – jelentette be a csapat a közösségi oldalán.

A korábbi válogatott csatárnak magyar segítsége is lesz, a klub egykori játékosa, az NB I-ben újpesti és székesfehérvári színekben is éveket lehúzó Terjék Lajos.