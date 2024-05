Michael Phelpshez hasonlította tanítványát az új magyar csodaúszó edzője

„Kár jósolgatni. Azt is botorság említeni, hogy az ob-n úszott 4:34,96 januárban felnőtt világbajnoki aranyat ért volna Dohában. Persze, számszakilag igaz, csakhogy januárban még nem tudott ennyit. Ehhez kellett a három hét Tenerife, majd az egy hét Zalaegerszeg.

Az is felelőtlen kijelentés, hogy tuti döntős lesz Párizsban. Aki ezt állítja, csak azt felejti el, hogy először is délelőtt kell olyan időt produkálni, amit még soha nem produkált délelőtt.

Szerintem legalább 4:35 körüli idő kell az előfutamban a döntőbe jutáshoz” – tekintett előre a tréner a 24.hu-nak adott hosszabb interjújában.

Egy boldog edző a Duna Arénában: Kocsis Márta így ünnepelte Jackl Vivien egyéni rekordját, amellyel országos bajnok lett és teljesítette az olimpiai szintet

Fotó: Facebook/MÚSZ/Derencsényi István

Kocsis Márta 4,5 éves kora óta foglalkozik Jackl Viviennel, aki korábban megdöntötte az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina korosztályos csúcsát. A szakember szerint ideális az alkata, hogy nagy úszó váljon belőle.

„Inkább olyan típus, mint Egerszegi Kriszti. Tudom, mert nemrég jártunk orvosi vizsgálaton, azt meg nap mint nap látom, hogy a fajsúlya sem változott, ugyanúgy lebeg a vízen. Ha egymás mellé tennéd Vivi és Michael Phelps fotóját, ott is látnál hasonlóságot, hosszú a felsőtestük, és arányaiban rövidebbek a lábaik. Úszáshoz előnyös ez az alkat, mert a víz felszínére a tüdődben lévő oxigén emel fel, míg a legnagyobb izomtömeget hordozó csípőcsont alatti testrészeink, a far és a lábizmok a „nehezékek”. Vivinek ennek köszönhetően is remek a vízfekvése, ennél fogva tanulta meg rendkívül hamar, és szabályosan mind a négy úszásnemet. Még a pillangó sem okozott neki túl nagy problémát.

Viviben tényleg minden megvan. Sokszor lenyilatkoztam már, hogy százévente születik olyan lány, mint ő.

Aki ennyire tehetséges, hovatovább biológiailag, testileg, szellemileg, fizikailag, tényleg minden összeáll nála.”