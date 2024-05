Most sem termett babér a Szegednek a Veszprém ellen

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Akár csak a korábbi években, az idén is a Telekom Veszprém és az OTP Bank-Pick Szeged között fog eldőlni a bajnoki arany sorsa. Az élvonal alapszakaszában, a Bajnokok Ligájában és a Magyar Kupában eddig valamennyi egymás elleni mérkőzésüket magabiztosan nyerték meg a veszprémiek, meccsenként átlagosan 6,2 góllal dobtak többet riválisuknál. És most péntek este hazai pályán is egyértelműen a piros-fehérek voltak az esélyesek.

Gyorsan meglépett ellenfelétől a Veszprém, a 8. percben már négygólos (6-2) volt az előnye. Aztán összekapták magukat a vendégek, és nyolc perccel az első félidő vége előtt felzárkóztak két góllal (11-9), amit egy ideig tartani is tudtak, de

a szünetre hat gól volt a különbség a két csapat között a hazaiak javára,

19-13-at mutatott az eredményjelző a félidőben. És a különbség a folytatásban tovább nőtt. A 42. percben már nyolc volt a különbség (26-18). Már ekkor az volt csak a kérdés, hogy mekkora előnyt szerez a második meccsre a Veszprém. Ezen a találkozón volt Anreas Nilsson, Kentin Mahé és Yahia Omar búcsúztatása, a hazai drukkerek mindegyiküktől felállva, tapsvihar közepette köszöntek el a második játékrészben. A hazaiak győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben,

Ligetvári Patrikék 35–28-ra nyertek a döntő első meccsén.

A második mérkőzést jövő hét szerdán 18 órakor rendezik a szegedi Pick Arénában, a harmadik találkozóra pedig pénteken (május 31.) 20 órától kerülhet sor újfent Veszprémben – mármint ha szükség lesz rá. A döntő ugyanis az egyik fél második győzelméig tart. A most látottak alapján, nem valószínű…