Megdöntötték Puskás Ferenc rekordját – az Olympiakosz nyerte az EKL döntőjét

A két hasonlóan támadó szellemben játszó egyesület a 30 ezer szurkoló biztatása mellett be is kezdett rendesen. Már a meccs elején azonnal két gólhelyzettel jelezték, hogy minél gyorsabban szeretnék döntésre vinni a dolgot. A 4. percben Podence a szélrő befelé fordulva laposan lőtt a hosszúra, de Terracciano védeni tudott. Alig egy perc eltetltével pedig Belotti próbálkozott, de egy görög védő blokkolni tudta a lövést.

Az erős kezdés ellenére nem született gól az első félidőben, pedig mindkét oldalon voltak helyzetek.

Az olszok Mandragora és Bonaventura révén is szerezhettek volna gólt, de a nem jött össze nekik. Bellotti ugyan a 10. percben begurította a kapuba a labdát, de les miatt ezt nem adták meg. A görög együttesből pedig Fortunisz próbálkozott többször de nem jött össze neki a gól. A második játékrészben a Fiorentina volt az aktívabb, az Olympiakosz sokáig a kapuig sem jutott el. Az olasz csapatban Dodo kiválóan játszott, többször is jókor szerelte Podence-t, szögletet harcolt ki és Kouamének adott passzából gólpassz is lehetett volna, ha a kapus nem éri el a jobb felsőbe tartó lövést.

Az intenzív játk ellenére gól nélkül ért véget a 90 perc. A bíró 7 percet hosszabbított, de ez idő alatt sem született döntés. A 2x15 perces hosszabbításban szinte a végéig úgy tűnt, egyik csapatnak sem sikerült vezetést szereznie, ám a 116. percben Horta jobb oldali beadását követően védőjét megelőzve El-Kabí gólt fejelt. Vagy mégsem? A görögök ünnepeltek, de közben a videóbíró vizsgálta a találatot, amelyet végül érvényesnek ítéltek.