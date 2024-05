Eszméletvesztés, állkapocscsonttörés – a Pick Szeged feljelentette a válogatott kézilabdázót és a játékvezetőket!

Nyitókép, fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Veszprém 35-28-ra megnyerte a bajnoki döntő első mérkőzését, ám ami az OTP Bank-Pick-Szeged számára még az eredménynél is fontosabb: megtorlatlan maradt Ligetvári Patrik szabálytalansága, amely következtében a csongrádiak irányítója, Dean Bombac súlyos fejsérülést szenvedett. (Az eset ITT tekinthető meg!)

Kommentár nélkül... Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Bármennyire is ijesztőek voltak az első pillanatok a szlovén válogatott játékos most már jobban van, ettől függetlenül a szegediek hivatalos eljárást kezdeményeznek nem csak a vétséget elkövető játékos, hanem a játékvezetőkkel szemben is!

Mint azt az OTP Bank-Pick Szeged csapatorvosa, Szabó István a klub honlapján elmondta, „Deki a körülményekhez képest jól van, a meccs után hazatérhetett Szegedre.

A sérülést követően MRI-vizsgálaton vett részt, amely állkapocstörést állapított meg nála. Hétfőn újabb vizsgálat vár rá. Mivel volt egy eszméletvesztése, így agyrázkódást is szenvedett, pihennie kell, nem játszhat a szegedi második meccsen. Az egyik fülére kevésbé hall,

de erről a hétfői vizsgálat adhat majd pontos diagnózist, hogy mi lehet a probléma”

Mivel

a klub számára elfogadhatatlan, hogy egy rendkívül súlyos sérülés megtorlatlan maradt

(értsd: Ligetvári nem kapott piros lapot, azaz végleges kiállítást), a szegedi klub hivatalos panasszal élt a Magyar Kézilabda Szövetség felé.

Az egyik csapat második sikeréig tartó bajnoki döntő második mérkőzését jövő hét szerdán rendezik a Pick Arénában.