„Benne volt a levegőben, hogy valamilyen politikai okból nem engednek ki versenyre" – Taróczy Balázs elárulta, akart-e disszidálni

Május 9-én ünnepli 70. születésnapját Taróczy Balázs. A párosban háromszoros világbajnok, Wimbledon-győztes korábbi teniszező az előkelő, 12. helyen is állt a világranglistán 1982-ben. 27 páros- és 13 egyéni ATP-versenyt nyert meg, legyőzte többek között az akkori világelsőt, Ivan Lendlt is. Pályafutása után vezette a Davis-Kupa csapatot, volt a szövetség szakmai igazgatója, jelenleg diplomataként tevékenykedik. Az 1980-as években azonban az is felmerült, hogy elhagyja Magyarországot, s ultimátumot adott az akkori sportvezetésnek.

„Fogalmazzunk így, megmakacsoltam magam. Azt kértem, hogy konzuli útlevelet kapjak. Abban ugyanis az állt: külföldön élő magyar állampolgár részére. A történet 1980-tól datálódott.

Addig a pénzdíjam ötven százalékát le kellett itthon adnom, a szövetség szinte belőlem élt.

De nem ez zavart leginkább, hanem hogy benne volt a levegőben, hogy valamilyen politikai okból nem engednek ki versenyre, mondjuk, azért, mert például chilei vagy dél-afrikai sportoló ellen játszom, vagy valami ehhez hasonló. Az volt a szokás, hogy amikor hazatértem a versenyekről, le kellett adnom az útlevelemet és reménykednem, hogy a következő tornára is elmehetek. Ebből lett elegem” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Taróczy Balázs, aki azt is elmondta, sikerült jobb belátásra bírnia a döntéshozókat.

„A Davis-kupa-mérkőzéseken továbbra is mindig és boldogan pályára léptem, de a honi csapatbajnokikon már nem akartam részt venni, ahogy a magyar bajnokságon sem. Férfi egyesben addigra ugyanis már hatszor nyertem országos bajnokságot. Ugyanakkor játszani szerettem volna a TV Fürth színeiben a nyugatnémet csapatbajnokságon, amire addig nem kaptam engedélyt. Végül legfelső szintről zöld utat kaptam, és sikerült kivívnom, hogy csak húsz százalékot kelljen itthon leadnom a pénzdíjból…”

Taróczy Balázs 2019 óta Magyarország barcelonai főkonzuljaként tevékenykedik, s ápolja a magyar hagyományokat Katalóniában. Manapság már ritkán ragad teniszütőt, de a sport a mindennapjai része 70 évesen is.

„Osztrák csapatbajnok vagyok a 45 és 50 plusz, továbbá német aranyérmes a 60 plusz kategóriában. Manapság már csak ritkán lépek pályára, de majdnem minden nap kondizom, nemritkán úszom.”