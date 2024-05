A falon át mászna be Párizsba a magyar sportoló

Nyitókép: Facebook/versenymaszas

Bréktánc, sportmászás, bmx és gördeszka: soha nem látott olimpiai fesztiválnak ad otthont Budapest, magyar sportolók szerezhetik meg hazai környezetben a párizsi kvótát június 20-23. között a Ludovika Campuson. Az utcai szakágak számára a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) új, kétfordulós megméretést hirdetett, jövő héten Sanghajban kezdődik a nagy erőpróba. Magyarországot mindössze négy sportoló képviseli, sportmászásban Tusnády Nimród Sebestyén, aki amolyan csináld magad alapon töri az utat maga előtt.

Összetett sportág a sportmászás, amely az agyat és a testet is megmozgató kihívás. Hogy áll az erővel?

A magam paraméterei között az vagyok. Ez inkább egy erőnléti sportág, de főképp a felső testen rendkívüli erőre van szükség.

Persze, ha csupán az erőn és az állóképességen múlna, mindig a legerősebb nyerne. Mi a kulcs a csúcshoz?

Valóban nem csak erő kell, abszolút nem a legerősebb feltétlenül a legügyesebb. A belső motiváció, mint ahogy minden sportágban, a csúcshoz való eljutáshoz lét kérdés, alap kritérium. Az erő mellett domináns a technikai képzettség, ügyesség, az, hogy milyen gyorsan tud valaki ráérezni az adott mozdulatsorra, és mennyire tudja tudatosítani magában, miért volt jó, hatékony vagy éppen kevésbé célra vezető. Illetve a mentális része is rettenetesen fontos!

2021-ben bemutatkozott a szakág az olimpián, Ön akkor még nagyon fiatal volt, most is 20 éves. Mióta tudja, hogy akár egy olimpikon is lehet?

Hét évesen kezdtem a mászást, akkor még csak a levegőben volt benne, hogy egyszer olimpiai sportág lehet.

2016-ban, amikor gyerekversenyeken indultam, került nyilvánosságra, hogy bekerül a tokiói programba. Onnantól szerepel a céljaim és álmaim között az, hogy egyszer igenis szeretnék kijutni egy olimpiára. Azóta töretlen a sikere a nemzetközi szövetségnek, egyre jobb tárgyalói pozícióban van az olimpiai bizottsággal. Jellemző, hogy három éve még csak egy éremsort osztottak ki, Párizsban kettőt, s ha minden igaz, Los Angelesben hármat fognak.

Ugyanakkor keveseknek adatik meg maga a részvételi lehetőség is. Május közepén Sanghajban, júniusban Budapesten lesz a kvalifikációs verseny. Mekkora előny lehet, hogy hazai közönség előtt versenyezhet majd?

Sohasem szerepeltem még magyar közönség előtt. Barátok, család, sok új ember, magyar hangok, szurkolás – mindig is vágytam rá, és kíváncsi vagyok, milyen lesz. Készülök is rá fejben is, hogy az izgalom izgatottsággá és egy plusz motivációvá tudjon változni, felnőni. Hatalmas élmény lesz.

Az olimpiai kvótákért harcba szálló magyar fiatalok: Kempf Zoltán BMX freestyle-os, Tusnády Nimród sportmászó, Noris Menotti Lobontiu és Szarvák Csenge breaktáncosok (b-j)

MTI/Balogh Zoltán

A hangulat garantált, igazi, fiatalos utcai sportfesztivál lesz falmászással, breaktánccal, bmx-szel és gördeszkával. Hogy látja a kvótaszerzési esélyeit?

Természetesen az első, kínai versenyen is indulok, hiszen a két versenyből lesz egy összesített eredmény. Az első tíz jut biztosan olimpiai indulási joghoz. Amennyiben francia is lesz közte, visszaosztják a rendezői kvótát, ahogy esélyegyenlőségi hely miatt is lehet további kijutó. 48 induló közül párizsi repülőjegyet szerez az első tíz, de valószínűleg még egy-két további helyezett is. Igyekszem mindent megtenni, de ha úgy jövök le a mászás után, hogy megtettem mindent és kiadtam magamból, amit tudtam, akkor az eredmény kárpótolni fog, és boldog leszek.

Mivel vívta ki, hogy Ön képviselheti Magyarországot?

A 2023-as eredményeim alapján kaptam meg ezt a lehetőséget. Sokat dolgoztam, és azt gondolom, hogy megérte.

Többen is vagyunk, akik magas szinten próbáljuk és űzzük is versenyszerűen a sportmászást.

Személy szerint sok nemzetközi edzőtáborba járok, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy minél több tapasztalatot szerezzek. Minél több helyre jutunk el, annál változatosabb lesz a megoldóképességünk.

Láttam néhány sportmászó versenyt, és feltűnt, hogy szurkolnak egymásnak a riválisok. Ennek mi a háttere és a magyarázata?

Az egyik legjobb része a mászásnak, hogy tényleg azt akarja mindenki, hogy a legjobb győzzön. Ez az attitűd, hozzáállás nem változott az évek során. Persze értelemszerűen a versenyzők nyerni szeretnének, de fontos, hogy közösen kihozzuk magunkból a lehető legjobb teljesítményt, akkor jó egy verseny. Pont emiatt érdekes megfigyelni, hogy a boulder és a köteles döntőnél van egy útnézési idő, és azalatt országtól függetlenül a mászók együtt beszélik meg a megoldási javaslataikat, ötleteiket. Szimpatikus és előre mutató értéke a sportágnak.

Hogy kell elképzelni szakmailag egy-egy megméretést. Tudják előre például, hogy milyen a pálya felépítése, nehézségi foka?

A nehézségi és a boulder szakágban akkor látjuk először a falat, amikor kimegyünk versenyezni. A végeredmény azon múlik, ki milyen megoldást talál ki, mennyire effektíven tudja felhasználni a saját erejét arra, hogy a legmagasabbra jusson.

Mennyire költséges, drága mulatság a sportmászás komoly színvonalon?

Anyagilag, mentálisan és időben is sok áldozatot kíván. Megkérdőjelezi az ember: megéri-e, nyilván időszakonként értékelni kell. Számomra olyan emberi értékeket tud adni, amelyek miatt mindenképpen kifizetődő lesz.

Egy teljes munkaidővel felér, amit naponta a mászással foglalkozom.

Nem feltétlenül jelent minden esetben mászást, hetente általában a felkészülésem húsz óra körül van, de ehhez jön a kiegészítő edzés, a rehabilitáció, a mentális tréning, az edzőtáborok megszervezése és a többi szervezőmunka. Teljes mértékben full time meló, amit szívvel-lélekkel csinálok az egyetem mellett.

A tanulmányai mennyire kapcsolódnak a sporthoz?

Gazdasági szakon tanulok a Corvinuson. Bizonyos szempontból lehet párhuzamot vonni a mászással olyan értelemben, hogy magamnak intézem a szponzorok felkutatását, az utazásaim szervezését. A képlet végén ez valamennyire üzleti tevékenység. Ilyen szempontból hasznosítom a gyakorlatban, amit tanulok.