Vezéráldozat a magyar labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki ellenfelénél?

Nyitókép: AFP/Glyn Kirk

***

Komoly árat fizethet egyetlen rossz mozdulatért Scott McTominay. A Manchester United és a skót labdarúgó-válogatott középpályása rövid időn belül másodszor sérült meg, s bár tagadja, hogy komoly lenne a baj, akár az Európa-bajnoki szereplése is veszélybe kerülhet. Skócia Magyarországgal, Németországgal és Svájccal került egy csoportba a június közepén kezdődő tornán.

Balszerencsés

Rájár a rúd a 27 éves skót futballistára, aki álladó harcot vív a kezdőcsapatba kerülésért klubcsapatában: az angol bajnokságban például 15-ször szavazott neki bizalmat Erik ten Hag, aki 14-szer csereként küldte be, kétszer a kispadon „felejtette”. Április elején – meg nem nevezett – sérülés miatt kihagyta a Liverpool (2-2) és a Bournemouth elleni (2-2) meccset is, azaz sem Szoboszlai Dominikkel, sem Kerkez Milossal nem nézett fakasszemet, majd bő két hét után visszatért, s kétszer csereként lépett pályára. A Burnley elleni hazai 1-1 különösen fájdalmasra sikeredett: Tominay a 65. percben beállt az ifjú angol válogatott csodagyerek, Kobbie Mainoo helyére, de pont a lefújás előtt le kellett cserélni. Egy vétlen mozdulat, egy félre sikerült lépés után

a térdéhez kapott, a fájdalomtól eltorzult arccal káromkodott és a gyepet ütötte, miközben ápolták.

Elsőre úgy is tűnhetett, hogy lövés közben egy védő rúgta meg, de a játékvezető nem látott szabálytalanságot. Sokkal inkább fordulás közben tapadhatott, facsarodhatott ki a bal térde.

Cáfol az érintett

A jelenetsor a Manchester United hivatalos oldalán megtekinthető, s valóban súlyosnak tűnik a sérülés. Amíg klubja nem reagált, több fórumon arról írtak, hogy akár el is szakadhatott keresztszalagja, s műtét, valamint féléves, esetleg 9 hónapos kihagyás is várhat rá. McTominay azonban most saját maga jelentkezett, és tudatta: mégsem drámai helyzet! A közösségi médiában számolt be a vizsgálatok eredményéről.

„Megcsúsztam, és kellemetlenül térdre estem, hasonlóan, mint a Chelsea elleni korábbi sérülésemnél.

De semmi komoly baj nincs, csak túlnyúltak a szalagok.

Dühös és ideges voltam, amiért azt hittem, hogy ez rosszabb, mint amilyen valójában. Remélem, hogy hamarosan visszatérhetek a pályára, hogy minél többet segíthessek a csapatnak” – írta a játékos.

Kupadöntő, Eb

Scott McTominay persze még nem nyugodhat meg, kérdéses, hogyan reagál majd a térde a terhelésre, s az is, mikor térhet vissza a pályára. Az idő sürgeti, mert az Unitednek négy bajnoki mérkőzése van hátra, május 25-én pedig a városi rivális, Manchester Cityvel vívja az FA Kupa döntőjét a Wembley Stadionban. Rövidke pihenőt követően kezdődik az Európa-bajnoki felkészülés a skótoknak is, akik úgy jutottak ki, hogy a támadó középpályás

a selejtezősorozatban nyolc mérkőzésen hét gólt szerzett, és kiosztott egy gólpasszt is.

Skócia június 14-én a házigazda Németországgal, 19-én Svájccal, 23-án Magyarországgal mérkőzik meg az A csoportban. Ha áprilisban nem is jött össze a Premier League-ben McTominay csatája Szoboszlaival és Kerkezzel, jelen állás szerint júniusban címeres mezben bepótolják a felek Stuttgartban...