Harmincnyolc éves rekordot döntött meg a 21 éves atléta, de sokan megkérdőjelezik

Jó sokat kellett várni az új világcsúcsra diszkoszvetésben. A litván Mykolas Alekna 74 méter 35 centimétert dobott vasárnap Oklahomában. A férfi diszkoszvetés hivatalos világrekordja 1986 nyara óta 74 méter 8 centiméter volt. Akkor, 38 éve az NDK versenyzője, Jürgen Schult dobta ezt az csúcsot, szintén ott, Ramonában, ahol Alekna is. Ez a rekord azóta is a támadások kereszttüzében állt, hiszen mindenki tudta, hogy az egykori NDK (és Szovejtunió és Csehszlovákia) államilag ellenőrzött doppinggyárai termelték ki azokat a világrekordokat, amelyek a nyolcvanas években születtek.

Alekna a 2023-as budapesti vilábajnokságon a harmadik helyen végzett. A magyar fővárosban a világbajnoki címet a svéd Daniel Stahl szerezte meg 71 méter 46 centivel. Alekna 68,85 méterrel a lett harmadik. A svéd világbajnoknak izlandi edzője volt, Vesteinn Hafsteinsson. Ő szólalt meg most Alekna döbbenetes világcsúcsa kapcsán.

„Úgy vélem, hogy az atlétika saját magát lövi lábon azzal, hogy olyan versenyeket rendez, mint amilyen a Ramonában tartott volt.

A viharos szélben elképesztő eredmények születnek, aztán jönnek a világversenyek, ahol az eredmények meg sem közelítik ezeket” – idézte az Origo a szakembert. Hafsteinsson szerint a Nemzetközi Atlétikai Szövetség nem fogadhatja el a bizonytalan körülmények között elért diszkoszvetés eredményeit, így Alekna világrekordját sem.

„Mi, világbajnok tanítványommal soha nem kerestünk olyan versenyeket, amelyeken extrém körülmények vannak. Semmi értelme ezeknek. A párizsi olimpián senki sem fog 74 métert dobni. Az olimpiai szint ebben a számban 67 méter 20 centi volt. Milyen érdekes, hogy ezen az oklahomai versenyen nyolcan is megdobták ezt a szintet? Olyanok is, akiknek ez korábban nem sikerült” – mondta Vesteinn Hafsteinsson.

Az izlandi edző szerint ezért a svéd világbajnok, Daniel Stahl budapesti eredménye szakmailag sokkal értékesebb, mint az egykori olajmezőn elért dobás Oklahomában. Beszédes az is, hogy a mostani eseményről nem volt tévéközvetítés sem, nem véletlen, hogy a dobást magát nem is lehetett látni videón, csak a gyakorlatnak az elejét. Az Origo is csak ezt tudta megmutatni:

Arról ugyanakkor egyelőre nincs hír, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség ne hitelesítené az új világrekordot.