Érdemes ezt még erőltetni? – tovább küzd Rafael Nadal

Kétjátszmás győzelemmel tért vissza kedvenc borítására, a salakra Rafael Nadal a barcelonai férfi tenisztornán. A 37 éves, 22-szeres Grand Slam-tornagyőztes spanyol klasszis a 2022-es Roland Garros-győzelme, azaz 680 nap után játszott ismét salakon. Első barcelonai ellenfele a 21 éves olasz Flavio Cobolli volt, akit magabiztosan, 6:2, 6:3-ra győzött le 85 perc alatt – írja az MTI.

„Úgy jöttem ide, hogy nem tudtam, képes leszek-e játszani. Holnap azonban ott leszek a pályán. Ajándék számomra, hogy itt lehetek Barcelonában. Élvezni fogom, hogy itt vagyok. Nem tudom, mit hoz a jövő, de ma úgy gondolom, most veszek részt utoljára ezen a tornán” – nyilatkozta a spanyol világklasszis még a meccs előtt. Az utolsó mondatában egyben azt is megerősítette újra, hogy jövőre már nem tervez versenyszerűen teniszezni, ugyanakkor azt is elárulta, még nem tudja, mikor lesz vége.

„Nem adok meg egy konkrét határidőt, mert végül az élet úgyis kijelöli az utat.

Én próbálom tenni a dolgom a saját munkamorálomnak megfelelően, a lehető legészszerűbb módon” – mondta Nadal.

A kétszeres olimpiai bajnokra a második fordulóban a negyedik helyen kiemelt ausztrál Alex de Minaur vár. A korábbi világelső közel egyéves kényszerpihenő után januárban, Brisbane-ben tért vissza, de a negyeddöntős mérkőzésén ismét megsérült, azóta most játszott először.

A barcelonai viadalon magyar részről Marozsán Fábián érdekelt, ő kiemeltként csak a második fordulóban mutatkozik be, ellenfele a francia Luca van Assche lesz szerdán 16.30 órakor.