El clásicó: megint a hosszabbítás döntött

Az év talán legdrámaibb meccsét játszotta vasárnap eset a Real Madrid a Barcelonával. A spanyol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójának rangadóján a listavezető fővárosiak egészen elképesztő meccsen győzték le 3–2-re a Barcát a Santiago Bernabéu Stadionban. A 257. El Clásicót a katalánok kezdték jobban, Christensen már az 5. percben a kapuba talált. Az első félidőben Vinícius Júnior egyenlített 11-esből, de a második játékrész közepén Fermín López találatával ismét a vendégek kerültek előnybe.

A hajrá kulcsembere Lucas Vázquez volt, aki a 73. percben egyenlített, majd a hosszabbítás első percében remekül szolgálta ki Bellinghamet, aki nem hibázott és ezzel végül a lila-fehérek örülhettek és ünnepelhettek.

Carlo Ancelotti csapata már 11 pont előnnyel vezet a La Ligában és óriási lépést tett a bajnoki cím felé.

Természetesen ez a meccs sem volt mentes vitatott szituációktól. Az első félidő 27. percében, 1–1-es állásnál újra vezetést szerezhetett volna a Barcelona. Raphinha veszélyes szöglete után Yamal tette kapura a labdát, Lunyin a gólvonalra hátrálva hárított. Egyértelműen nem lehetett megállapítani, hogy bent volt-e a labda, és mivel a spanyol bajnokságban nem működik gólvonal-technológia, a VAR-nak kellett kisegítenie a játékvezetőt. Hosszas videózást követően végül nem változott az eredmény, César Soto Grado bíró nem ítélt gólt. Pedig többszöri visszanézés után nagyon úgy tűnt, hogy bent volt a labda a kapuban.

Sokakban felmerült a kérdés a történtek láttán, miért nincs gólvonal-technológia a világ egyik legjobb, legnézettebb bajnokságában? A választ az illetékeseknek, a spanyol szövetségnek kellene megadnia, de ne reménykedjünk, hogy a napokban megkapjuk.

„Nagyon csalódott vagyok. Ha azt akarjuk mondani, hogy ez a világ legjobb bajnoksága… Mindenki látta, hogy bent volt a labda…

– nyilatkozott meglehetősen feldúltan Xavi, a Barcelona vezetőedzője a meccs után. – A játékvezető a meccs előtt azt mondta, hogy bárcsak jól vezetne és észrevétlen maradna, ám egyik sem történt meg.”

A madridiak szakvezetője, Carlo Ancelotti nem értett egyet katalán kollégájával.

„Úgy érzem, magas színvonalú meccs volt. A Barcelona által vitatott eset szerintem nem volt gól, és a tizenegyes pedig egyértelmű volt. Természetesen egy nagyon fontos lépést tettünk a bajnoki cím felé. Hatalmas előnyünk van, de nem állunk le, a lehető legtöbb pontot szeretnénk megszerezni, és készülünk a Bajnokok Ligája elődöntőjére” – mondta Ancelotti.

Egyébként ezúttal is Jude Bellingham volt a lilák nyerő embere. Az angol válogatott futballista a két csapat őszi bajnokiját is a hosszabbítás perceiben döntötte el, és most is az ő gólja döntött a ráadásban. Bellingham a harmadik El Clásicóján már három gólnál jár a Barca ellen, és ha így folytatja…